Si chiude oggi, venerdì 20 novembre, Innovation Week 2026, la manifestazione promossa dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, che dal 17 si è svolta tra Palermo e Catania con l’obiettivo di mettere in rete ricerca, startup, imprese e capitali e di offrire ai giovani siciliani opportunità di crescita senza lasciare l’Isola. La giornata conclusiva si tiene all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, dalle 10 alle 18, con il Premio Innovation Island 2026: pitch dei progetti finalisti e cerimonia di premiazione alle 17. Il filo conduttore è “il giudizio”, cioè la capacità umana di valutare e decidere nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra i percorsi dedicati agli studenti universitari ci sono “Matricole dell’Innovazione” e “S3 Shadow”, in cui i ragazzi osservano e valutano i progetti in gara. L’edizione è patrocinata da Assemblea regionale siciliana, Regione e università dell’Isola. Ne parliamo con il presidente della Fondazione, Biagio Semilia.

Presidente, cosa significa costruire il futuro?

Significa mettere le giovani generazioni nelle condizioni di credere che fare impresa in questa regione sia possibile, fattibile e anche gratificante. Per questo abbiamo messo in piedi questa operazione: ci facciamo valutare dai ragazzi e creiamo un palinsesto di contenuti pensato per loro, ma non siamo sicuri che sia quello giusto. Per questo a loro diamo la parola, attraverso il programma Matricole dell’Innovazione.

Cosa ha e cosa manca alla Sicilia?

Come diceva Pino Caruso, la Sicilia sa tutto ma manca il resto. Quello che manca è la volontà, a volte, di collaborare e accorciare le distanze. Troppo spesso i siciliani si guardano l’uno accanto all’altro, ma non guardano insieme dove possono andare avanti. Dal punto di vista della tecnologia, della creatività, della connettività ormai non ci manca più niente e, a quanto pare, non ci mancano nemmeno le risorse per mettere in piedi queste politiche.

E le aree interne? Esiste un gap maggiore rispetto alle aree più grandi e costiere come Palermo o Catania

Nelle aree interne emergono però dei segnali deboli di innovazione. Il ruolo che presenteremo più tardi, quello delle antenne dell’innovazione, è un’iniziativa che serve a rintracciare questi segnali, a valorizzarli, a innescarli in un percorso positivo e ad accompagnarli verso il successo.

L’obiettivo è fare della Sicilia un hub dell’innovazione?

Non so se l’obiettivo sia diventare un hub dell’innovazione. Il nostro obiettivo è creare una nuova classe imprenditoriale: etica, socialmente responsabile, che non guardi solo al profitto, che è legittimo, ma soprattutto alla sostenibilità in senso lato, economica innanzitutto, ma anche ambientale e sociale.

Quanto può e deve aiutare questo processo la classe politica?

Ha il dovere di farlo, con una postura orientata all’ascolto. Troppo spesso pensiamo che i giovani non abbiano nulla da dire o che debbano apprendere da noi delle lezioni. In realtà i giovani possono apprendere da noi solo gli errori che abbiamo commesso.