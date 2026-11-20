Un carico di circa 1.630 litri di gasolio agricolo, suddiviso in 56 bidoni di plastica, è stato sequestrato dalla Polizia Stradale nel territorio di Catenanuova. Il controllo è avvenuto nella mattinata del 14 novembre, intorno alle 11, durante un servizio di vigilanza lungo la Strada Statale 192. Due uomini, che viaggiavano a bordo di un Fiat Ducato, sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di ricettazione in concorso.

Il controllo sulla SS 192 e il ritrovamento del gasolio

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due occupanti del furgone avrebbero dichiarato di essere partiti da Augusta e di dover raggiungere Regalbuto per consegnare il carburante. Non sarebbero però stati in grado di indicare con precisione il destinatario e il luogo della consegna, né di esibire documenti relativi al trasporto o al noleggio del veicolo.

Gli agenti hanno quindi ispezionato il vano di carico, trovando i 56 contenitori con il gasolio agricolo. Nel mezzo erano presenti anche una batteria da 975 ampere e una pompa elettrica, presumibilmente utilizzabile per il travaso del carburante.

Gasolio di provenienza sospetta, due uomini deferiti

Accompagnati negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti, i due avrebbero riferito di aver ritirato il carico presso un’area di servizio di Augusta, su incarico di una persona della quale non hanno fornito elementi identificativi.

Le circostanze del trasporto e le dichiarazioni raccolte hanno indotto gli investigatori ad approfondire la provenienza del carburante, ritenuto verosimilmente di origine illecita. D’intesa con il pubblico ministero di turno della Procura di Enna, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà, in quanto presunti responsabili del reato di ricettazione in concorso.

Il sequestro ha riguardato l’intero quantitativo di gasolio e le attrezzature rinvenute sul furgone. La posizione dei due soggetti resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.