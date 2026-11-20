Il Kartodromo Gilles Villeneuve di Pergusa ospiterà domenica 22 novembre 2026 il Trofeo Arena speed challenge, manifestazione dedicata al karting che coinvolgerà piloti di diverse fasce d’età e categorie. Un appuntamento che si svilupperà nell’arco del fine settimana, con prove, attività sportive e iniziative rivolte anche agli appassionati e alle famiglie.

Kart a Pergusa, le categorie e le formule di gara

Il programma sportivo prevede due diverse modalità di partecipazione. Il Racetest in linea sarà riservato alle categorie 50 Baby, 60 Entry Level, 60 Mini GR3 Under 10 e 60 Mini GR3 Over.

Il test cronometrato interesserà invece le categorie 100cc, 125 Monomarcia, 125 KZ Amatori, 125 KZ Over 65 e 125 KZ Top. Una suddivisione che consentirà di coinvolgere sia i più giovani, alle prime esperienze nel karting, sia i piloti con maggiore esperienza.

Il programma del 21 e 22 novembre al Kartodromo Gilles Villeneuve

Le attività prenderanno il via sabato 21 novembre. La giornata sarà dedicata alle prove dei kart privati e a un appuntamento con il Rental Kart, previsto a partire dalle 15.

Domenica 22 novembre il programma entrerà nel vivo dalle 8, con le prove libere. Dalle 10 sono invece previste le attività sportive del Trofeo Arena Speed Challenge.

Street food e iniziative per il pubblico

La manifestazione non sarà riservata ai soli partecipanti. L’organizzazione prevede anche uno spazio dedicato alla convivialità, con la presenza di Sciauru – Street Sud Truck, che proporrà street food e bevande durante la giornata.

L’obiettivo è coinvolgere anche accompagnatori, famiglie e curiosi, offrendo la possibilità di conoscere più da vicino il mondo del karting e vivere l’atmosfera del paddock.