Tre milioni e 700 mila euro per migliorare la gestione delle risorse idriche nell’Ennese. La Regione Siciliana ha avviato l’iter tecnico-amministrativo per realizzare il collegamento tra le dighe Villarosa e Olivo e ripristinare quello tra gli invasi Ancipa e Pozzillo. Due interventi distinti, finanziati rispettivamente con 2,2 e 1,5 milioni di euro, che puntano a rendere più efficiente il sistema di gestione dell’acqua e a rafforzare le disponibilità per gli usi agricoli.

Dighe Villarosa e Olivo, avviato l’iter per il collegamento

Il primo intervento riguarda la realizzazione di una nuova interconnessione tra le dighe Villarosa e Olivo. Per l’opera sono stati stanziati 2,2 milioni di euro. Nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, sono stati consegnati i servizi di ingegneria per rilievi e indagini agli ingegneri Gaspare Di Salvo e Antonino Greco.

Le attività costituiscono il passaggio preliminare alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica. L’obiettivo è mettere in comunicazione le due infrastrutture per consentire un utilizzo più efficiente dell’acqua contenuta negli invasi.

Ancipa-Pozzillo, il ripristino della condotta e la centrale Miraglia

Il secondo intervento, finanziato con 1,5 milioni di euro, riguarda il ripristino del collegamento tra gli invasi Ancipa e Pozzillo. La consegna dei servizi di ingegneria è prevista nelle prossime settimane.

La condotta consentirà di trasferire l’acqua in eccesso dall’Ancipa al Pozzillo, per destinarla agli agricoltori della Piana di Catania. Il progetto interessa anche il territorio ennese per un altro aspetto: il ripristino del collegamento permetterà infatti di riattivare la centrale idroelettrica Miraglia, che durante il periodo estivo potrà contribuire a rendere disponibili maggiori risorse per l’irrigazione dei campi dell’Ennese.

Investimenti regionali per 3,7 milioni di euro

Le risorse per le due opere erano state stanziate con le variazioni di bilancio approvate dall’Assemblea regionale siciliana nell’agosto 2025. L’assessore Francesco Colianni definisce entrambe le interconnessioni interventi strategici per migliorare la gestione delle risorse idriche, ridurre le dispersioni e mettere in rete le infrastrutture esistenti.

L’avvio delle procedure segna il passaggio alla fase tecnica e progettuale. Per l’Ennese si tratta di interventi che riguardano due nodi importanti del sistema idrico provinciale, con ricadute attese sia sulla gestione degli invasi sia sulla disponibilità di acqua per le attività agricole.