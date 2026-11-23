Oltre 1.500 contribuenti di Enna hanno regolarizzato la propria posizione con il Comune grazie alla definizione agevolata dei tributi locali. Si chiude così una fase importante della misura che ha consentito di sanare le pendenze relative agli anni dal 2011 al 2020, con condizioni economiche agevolate.

Tributi locali, sconti su sanzioni e interessi

La procedura ha riguardato IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità e occupazione di spazi pubblici, oltre al Canone unico patrimoniale del 2021. I contribuenti hanno potuto beneficiare dell’abbattimento degli interessi e della riduzione delle sanzioni del 60%, percentuale salita all’80% in caso di pagamento con addebito diretto sul conto corrente.

La maggior parte degli aderenti ha scelto la rateizzazione: oltre l’80% ha optato per il pagamento dilazionato con domiciliazione bancaria, mentre gli altri hanno preferito versare l’importo in un’unica soluzione.

Il Comune: «Risorse per strade e servizi»

Enna è tra i primi Comuni italiani ad aver attivato e collaudato la piattaforma telematica dedicata alla definizione agevolata.

«Oltre 1.500 contribuenti, da questo momento, non saranno più considerati debitori o morosi», dichiara l’assessore al Bilancio Giuseppe Trovato. Un risultato che, secondo l’amministrazione, potrà tradursi in nuove possibilità di investimento.

«A partire dall’anno prossimo – aggiunge Trovato – potremo investire in modo significativo sulla manutenzione stradale e su altre esigenze rimaste finora senza risposta».

Carichi prima del 2011, domanda entro il 15 dicembre

Resta aperta un’ulteriore possibilità per chi ha debiti tributari riferiti a periodi precedenti al 2011. Per questi carichi è possibile accedere alla definizione agevolata attraverso il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La scadenza per presentare la domanda è fissata al 15 dicembre 2026, con la possibilità di beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi prevista dalla procedura.