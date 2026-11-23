Quattro medaglie al World Cheese Awards 2026 per Centro Form, azienda casearia di Aidone. La realtà della famiglia Caruso ha ottenuto due Silver Award e due Bronze Award nella competizione internazionale che si è svolta a Cordoba, in Spagna, confermando il valore delle produzioni casearie siciliane sui mercati internazionali.

Due argenti e due bronzi per i formaggi siciliani

A conquistare la medaglia d’argento sono stati il Pecorino Pepato Fresco, che unisce la delicatezza del latte ovino alle note del pepe nero, e la Ricotta al Forno Siciliana, caratterizzata dalla crosticina dorata e dalla consistenza compatta e friabile.

Due i riconoscimenti di bronzo: uno al Pecorino al Tartufo, realizzato con tartufo estivo 100% italiano, e l’altro al Bronteo, prodotto che combina il pecorino fresco con il pistacchio verde di Bronte Dop.

Il World Cheese Awards è uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore caseario. L’edizione 2026 ha riunito a Cordoba produttori e operatori provenienti da circa 40 Paesi, con oltre 5.000 formaggi in gara.

Tradizione siciliana e lavorazioni artigianali

Alla base dei risultati di Centro Form c’è una produzione che punta sul latte ovino fresco proveniente da allevatori siciliani, prevalentemente da razze autoctone come Comisana, Pinzirita e Valle del Belice. Un modello che combina ricerca, tecnologie moderne e lavorazioni tradizionali.

L’azienda conserva infatti pratiche artigianali come la salatura a secco manuale, la stagionatura sulle scalere di legno e l’utilizzo dei canestri di giunco, fondamentali per alcune produzioni tipiche come il Piacentinu Ennese Dop e il Pecorino Siciliano Dop.

«Continuiamo a utilizzare le tecniche tradizionali di un tempo. La lavorazione manuale, gli strumenti in legno e la stagionatura sulle scalere contribuiscono a conferire ai nostri formaggi caratteristiche particolari», spiega Giuseppe Caruso, alla guida dell’azienda insieme ai figli Gaetano, Marco e Luca.

La storia della famiglia Caruso

I riconoscimenti internazionali si inseriscono in un percorso iniziato con il nonno Gaetano e proseguito con Giuseppe Caruso, allevatore e figlio di allevatori. La storia imprenditoriale nasce negli anni Sessanta, quando la famiglia sceglie di restare in Sicilia e avviare una propria attività nel settore dei formaggi ovini.

Una nuova fase di sviluppo arriva nel 1996, con il consolidamento della presenza commerciale prima sul mercato siciliano e successivamente nella grande distribuzione organizzata, raggiungendo insegne come Auchan, Coop e Carrefour.

Oggi Centro Form opera nei canali horeca, normal trade e GDO, in Italia e all’estero, con una gamma che comprende ricotte, pecorini freschi e stagionati, formaggi affinati e prodotti pensati per la ristorazione.

«I premi ricevuti valorizzano la qualità dei nostri prodotti e la storia dell’arte casearia siciliana», sottolinea Gaetano Caruso. Un risultato che porta ancora una volta Aidone e il territorio ennese alla ribalta internazionale attraverso una delle sue produzioni più rappresentative.