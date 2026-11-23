Riconoscimento assegnato a “Devi andare, Nì”, il romanzo pubblicato da Mursia

Antonella Carta si è aggiudicata il Premio della Critica alla decima edizione del Milano International, prestigioso concorso letterario del circuito Pegasus che ogni anno richiama migliaia di autori provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il riconoscimento è stato assegnato al romanzo Devi andare, Nì, (Mursia, 9788842569886, Euro 18,00) premiato dalla giuria per la qualità della scrittura e per la capacità di raccontare con autenticità e partecipazione emotiva temi profondi e universali.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 21 novembre nella storica Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano, alla presenza di autori, artisti e personalità del mondo della cultura.

In Devi andare, Nì, Antonella Carta racconta la storia di Nino, un uomo che porta con sé il peso di un’origine difficile e la costante ricerca di un proprio posto nel mondo. Tra Sicilia e Argentina, il romanzo affronta temi quali identità, emigrazione, amore e riscatto, dando vita a una narrazione di forte impatto emotivo e grande umanità. Con questo romanzo, Antonella Carta offre una prova di scrittura intensa e partecipe, capace di restituire al lettore la complessità delle relazioni umane e dei percorsi di crescita personale attraverso una storia coinvolgente e ricca di sfumature. Il Premio della Critica rappresenta un importante riconoscimento del valore letterario dell’opera e del percorso dell’autrice.

“Questo premio – dichiara l’autrice, rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un incoraggiamento a continuare a raccontare storie che mettano al centro le persone, le loro fragilità e la loro forza”.

Antonella Carta insegna Materie letterarie in un liceo. Con Mursia ha pubblicato i romanzi Come nuvole di cotone (2020), Come una pianta che spacca il cemento (2023) e Devi andare, Nì (2025). Nella sua scrittura affronta temi quali identità, appartenenza, relazioni umane e resilienza, offrendo ai lettori storie di grande intensità emotiva e umana.



