In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Kiwanis Club di Enna, presieduto da Marilisa Milano, ha promosso un momento di riflessione e sensibilizzazione presso l’I.C. Santa Chiara, plesso di Sant’Onofrio, coinvolgendo gli alunni delle classi terza, quarta e quinta, con la collaborazione della referente scolastica Antonella Faraci.





L’incontro si è aperto con l’intervento della presidente Marilisa Milano, che ha presentato il Kiwanis, le sue finalità e i valori che lo animano, sottolineando quanto il suo impegno a favore dei bambini e dei giovani sia vicino al tema della giornata.





Successivamente, il dott. Filippo Borrello, psicologo e segretario del Club, ha guidato i bambini in un momento di dialogo e riflessione sui loro diritti fondamentali: essere amati, rispettati e protetti, andare a scuola, giocare, ricevere cure e crescere serenamente.





Per rendere il tema più comprensibile, è stato proposto un parallelismo con il mondo delle piante: proprio come una pianta ha bisogno di acqua, sole, terra e cure per diventare grande e forte, così ogni bambino necessita di amore, attenzione, rispetto e protezione per crescere felice.





Un’immagine semplice ed efficace per far comprendere ai piccoli partecipanti che ciascuno è unico e speciale, proprio come ogni pianta è diversa dall’altra, e che tutti meritano un ambiente sano e accogliente nel quale poter crescere e sviluppare liberamente le proprie potenzialità.





La dirigente scolastica, pur non essendo presente, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per la collaborazione con il Kiwanis Club, che attraverso diversi incontri ha già offerto occasioni per affrontare con gli alunni tematiche importanti per la loro formazione e crescita personale.





L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per ricordare che i diritti dei bambini devono essere tutelati ogni giorno attraverso gesti concreti di amore, ascolto e rispetto.





Perché ogni bambino è un seme prezioso, che ha diritto alle cure necessarie per mettere radici solide, crescere forte e fiorire liberamente.

M. P. P.



