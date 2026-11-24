Si chiude con l’archiviazione il procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del giornalista e scrittore Josè Trovato, nato dalle querele presentate dai familiari di Raffaele Bevilacqua. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, Elisa D’Aveni, ha respinto le opposizioni dei querelanti e disposto l’archiviazione del fascicolo con un provvedimento depositato il 10 novembre 2026.

Al centro della vicenda alcune dichiarazioni pronunciate da Trovato il 16 gennaio 2023, durante la presentazione a Barrafranca del libro Mafia 2.0, e un successivo intervento pubblicato sulla sua pagina Facebook. Secondo i familiari di Bevilacqua, le affermazioni del giornalista avrebbero leso la reputazione del loro congiunto, deceduto, e di altri componenti della famiglia.

La ricostruzione sulla mafia di Barrafranca e il libro Mafia 2.0

Nel corso della presentazione del volume, Trovato, assistito dall’avvocato Salvatore Timpanaro, aveva ricostruito le vicende della criminalità organizzata a Barrafranca, richiamando la figura di Raffaele Bevilacqua – avvocato penalista ed esponente della Democrazia Cristiana, è morto a Milano nel maggio 2023, all’età di 74 anni ed indicato dagli investigatori come figura di vertice dell’organizzazione mafiosa operante nel territorio barrese. Nel suo intervento erano stati affrontati anche i temi delle estorsioni e dello scioglimento del Consiglio comunale.

Il Gip ha ritenuto che quelle dichiarazioni rientrassero nell’ambito di una ricostruzione storica su vicende di interesse pubblico. Secondo il giudice, i toni utilizzati erano misurati e i contenuti non presentavano gli estremi della diffamazione.

L’inchiesta Ultra

Nel corso del suo intervento, il giornalista aveva parlato delle indagini che avevano portato all’operazione antimafia Ultra che aveva coinvolto anche Giuseppe Emilio Bevilacqua, figlio di Raffaele, finito nell’inchiesta antimafia Ultra e successivamente assolto. Proprio la posizione giudiziaria del figlio è stata uno degli aspetti affrontati nell’ambito del procedimento a carico di Trovato.

Il post su Facebook e il riferimento alla strage di via D’Amelio

Un secondo elemento contestato riguardava un post pubblicato dal giornalista su Facebook. Trovato aveva segnalato che Giuseppe Emilio Bevilacqua avrebbe organizzato il matrimonio del figlio il 19 luglio 2023, giorno in cui ricorreva l’anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

Anche su questo punto il Gip ha escluso la rilevanza penale delle affermazioni. Il riferimento alla data è stato considerato una constatazione temporale, senza che al figlio di Bevilacqua venisse attribuita alcuna responsabilità per la strage del 1992.

Esclusa la valenza diffamatoria delle dichiarazioni contestate

L’ordinanza ha affrontato anche la contestazione relativa alla mancata menzione, da parte di Trovato, della sentenza di assoluzione di Giuseppe Emilio Bevilacqua. Il giudice ha escluso che tale omissione potesse assumere, nel contesto esaminato, una valenza denigratoria. Non sono state ritenute sufficienti a modificare il quadro neppure le ulteriori attività investigative richieste dai familiari attraverso le opposizioni all’archiviazione.