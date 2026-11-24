La Sicilia si prepara al Black Friday 2026 con un interesse superiore alla media nazionale. Il 70% dei consumatori online dell’Isola, tra cui gli ennesi, dichiara infatti di essere interessato ad acquistare durante il periodo delle offerte, contro una media italiana del 63%. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Kantar per idealo, portale internazionale specializzato nella comparazione dei prezzi, che ha analizzato le abitudini e le intenzioni di acquisto degli italiani in vista dell’appuntamento commerciale di novembre. Un dato che colloca la Sicilia tra le regioni più interessate, subito dopo la Campania, che raggiunge il 71%.

Un segnale significativo anche per il territorio ennese, dove il Black Friday rappresenta un’occasione per guardare alle offerte online e confrontare i prezzi, soprattutto in vista delle spese natalizie. Il sondaggio non fornisce dati specifici sulla provincia di Enna, ma il quadro regionale permette di osservare alcune tendenze che riguardano anche i consumatori siciliani.

Scarpe e sneakers tra i prodotti più desiderati in Sicilia

Se a livello nazionale la tecnologia rappresenta la categoria più ricercata, con una preferenza del 60%, in Sicilia emerge una particolare attenzione per scarpe e sneakers, che raggiungono il 52% delle preferenze. Un dato che distingue l’Isola da altre realtà regionali e che racconta una wishlist nella quale accanto agli acquisti tecnologici trovano spazio moda e accessori.

I dati storici di idealo relativi al Black Friday 2025 confermano l’interesse per alcune categorie merceologiche. Tra quelle più consultate figuravano infatti cellulari e smartphone, sneakers e televisori.

Sconti e trasparenza, quanto si fidano i consumatori

Non c’è soltanto la ricerca dell’offerta migliore. Tra gli aspetti che accompagnano gli acquisti c’è anche la fiducia nella reale convenienza delle promozioni. In Sicilia il 38% degli intervistati considera trasparenti gli sconti, una percentuale superiore alla media nazionale del 34%.

A livello italiano, invece, il 54% degli intervistati ritiene che i negozi aumentino i prezzi prima del Black Friday. Un atteggiamento di diffidenza che rende sempre più importante confrontare le offerte e verificare l’andamento dei prezzi prima di procedere con un acquisto.

Un’indicazione particolarmente utile anche per chi nell’Ennese sceglierà di acquistare online: non sempre una percentuale di sconto elevata corrisponde alla migliore occasione. Il prezzo effettivo del prodotto e il confronto tra diversi rivenditori restano elementi fondamentali.

Dalla provincia di Enna agli acquisti online, il risparmio resta centrale

Il Black Friday è ormai un appuntamento conosciuto dal 96% degli intervistati. Per i consumatori della provincia di Enna, come per quelli del resto dell’Isola, la possibilità di acquistare attraverso il web amplia le occasioni di confronto tra prodotti e rivenditori.

In un periodo nel quale le famiglie devono programmare diverse spese, l’attenzione al portafoglio diventa un elemento determinante. La ricerca dell’offerta conveniente non riguarda soltanto i prodotti tecnologici, ma anche abbigliamento, calzature e beni destinati all’utilizzo quotidiano.

Black Friday e regali di Natale, acquisti sempre più programmati

L’appuntamento di novembre è anche un’occasione per anticipare gli acquisti natalizi. Secondo il sondaggio, il 37% degli italiani interessati al Black Friday ha già intenzione di comprare i regali durante l’evento, mentre il 47% sta ancora valutando questa possibilità.

A livello nazionale, il 70% degli interessati aspetta le promozioni per acquistare prodotti specifici, ma l’88% dichiara che potrebbe lasciarsi convincere da una buona offerta anche con un acquisto d’impulso.

La convenienza, dunque, si gioca tra programmazione e occasioni dell’ultimo momento. Anche per i consumatori ennesi il Black Friday potrà rappresentare un’opportunità per anticipare qualche regalo e contenere le spese, a condizione di valutare attentamente i prezzi.

Perché risparmiare non significa necessariamente acquistare di più, ma individuare il prodotto giusto al prezzo realmente più conveniente.