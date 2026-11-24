Giuseppe Arcuria ex presidente del Consiglio comunale di Valguarnera ai tempi della sindacatura di Sebo Leanza, esprime tutta la sua amarezza per la nascita nelle istituzioni valguarneresi di un gruppo consiliare che fa capo a Futuro Nazionale di Vannacci. Il riferimento è all’assessore comunale Vincenzo Incardona e al consigliere di maggioranza Samuel Scozzarella che appoggiano a pieno titolo l’azione amministrativa della sindaca Carmen Cutrona.

Arcuria che vive oggi a Modena, con un passato nelle fila della Margherita e del PD ed un presente nell’attuale Democrazia Cristiana non ci sta e bolla la scelta dei due attuali esponenti politici assolutamente non conforme ai valori della costituzione.

Lo fa attraverso una lettera inviata alla nostra redazione nella quale esprime la sua ferma contrarietà di fronte ad un gruppo politico che strizza l’occhio al fascismo e che per riferimenti, richiami ed impostazione politica, vuole riaprire una stagione che la storia del Paese ha già condannato.

Il richiamo ai valori della Costituzione e della Resistenza

“Da ex Presidente del Consiglio comunale- afferma- ritengo doveroso ricordare che le istituzioni democratiche non sono semplici luoghi di rappresentanza politica, ma presìdi di libertà, pluralismo e rispetto dei valori costituzionali.”

Per l’ex presidente inoltre, il Consiglio comunale dovrebbe essere il luogo nel quale si confrontano idee diverse, anche profondamente distanti, ma sempre nel rispetto dei principi fondanti della nostra Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla sconfitta del fascismo.

La libertà di organizzarsi politicamente è un diritto fondamentale, ma non può diventare- secondo il suo pensiero- “un pretesto per banalizzare, riabilitare o legittimare simboli, ideologie e nostalgie che hanno rappresentato una pagina buia della nostra storia.

Non si tratta di una polemica- tende a rimarcare- ma Il silenzio, in queste circostanze, rischierebbe di trasformarsi in una forma di assuefazione. E non possiamo permettere che ciò accada.”

Arcuria: “La Costituzione non è negoziabile”

Per Arcuria infine, la democrazia va difesa ogni giorno, soprattutto quando si manifesta il tentativo di mettere in discussione i principi sui quali essa si fonda.

“La storia- conclude- non si cancella, la memoria non si baratta così come i valori antifascisti e la morte di tanti partigiani e di tantissimi innocenti; il valore della nostra Costituzione non è e non deve essere negoziabile. Ed a tale riguardo mi fa molto piacere che molti amici che fanno parte della maggioranza prendano le distanze”.