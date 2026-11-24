È polemica in Consiglio comunale a Enna dopo l’astensione del gruppo MPA sull’ordine del giorno relativo al contrasto al caro carburanti, discusso nella seduta di ieri. A contestare la scelta sono i gruppi consiliari Enna Democratica e Prima Enna, che esprimono «forte perplessità» per una posizione ritenuta poco comprensibile, soprattutto alla luce delle motivazioni fornite in aula.

La critica al Mpa

MPA avrebbe infatti richiamato l’esistenza di provvedimenti nazionali e regionali già orientati nella direzione indicata dal documento, oltre ad aver interessato la propria deputazione regionale.

Una giustificazione che non convince i due gruppi, i quali chiedono quali siano le misure adottate e quali benefici concreti abbiano prodotto per i cittadini. «Non basta aver attenzionato una problematica per ritenerla risolta. Ciò che interessa ai cittadini sono le risposte e i risultati concreti», sottolineano i due gruppi consiliari.

La posizioni della maggioranza

Secondo Enna Democratica e Prima Enna, proprio le eventuali iniziative già avviate avrebbero dovuto rappresentare un motivo in più per votare favorevolmente l’ordine del giorno.

L’obiettivo, spiegano, era rafforzare l’azione istituzionale contro il caro carburanti, dando voce alle difficoltà di famiglie, lavoratori, pendolari e imprese.

La critica si chiude con un richiamo all’unità del Consiglio comunale: «Avremmo auspicato che, almeno su una questione così trasversale e sentita dalla nostra comunità, si riuscisse a superare le logiche di appartenenza politica, facendo prevalere l’interesse collettivo».