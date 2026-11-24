Un messaggio di aiuto stampato sui sacchetti del pane e sulle shopper distribuite nei negozi per raggiungere le famiglie e rompere il silenzio sulla violenza contro le donne. A Troina torna, in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, la campagna di sensibilizzazione promossa dall’assessorato comunale alle Politiche sociali e Pari opportunità, guidato dalla vicesindaca Silvana Romano.

L’iniziativa punta a trasformare gesti quotidiani, come acquistare il pane o fare la spesa, in occasioni di informazione e consapevolezza.

Il messaggio sui sacchetti del pane

Nei panifici cittadini saranno distribuiti sacchetti con la frase «Per molte donne la violenza è pane quotidiano. Non sei sola», accompagnata dai riferimenti per chiedere aiuto, a partire dal numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

La campagna si estenderà quest’anno anche ad altri esercizi commerciali, che distribuiranno shopper dedicate alla clientela. L’obiettivo è raggiungere un pubblico più ampio, portando il messaggio anche nelle abitazioni dove le donne, per diverse ragioni, hanno meno occasioni di uscire.

Dalle scuole alle famiglie, il progetto di sensibilizzazione

L’iniziativa segue il percorso avviato nelle scuole con «Orme d’Ombra», progetto dedicato alla prevenzione della violenza di genere e al riconoscimento dei comportamenti di controllo e manipolazione psicologica, spesso scambiati per gelosia o manifestazioni d’amore.

«La violenza non è soltanto uno schiaffo, ma ha mille sfaccettature: è controllo ossessivo, manipolazione psicologica, isolamento e umiliazione costante», sottolinea Silvana Romano, spiegando la scelta di utilizzare il pane come veicolo del messaggio: un alimento che ogni giorno entra nelle case, comprese quelle in cui le donne vivono situazioni di isolamento.

L’attenzione anche alla violenza dopo la fine di una relazione

Nella sua riflessione, l’assessora richiama anche le forme di abuso emotivo che possono continuare dopo la conclusione di una relazione, attraverso pretese di controllo sui sentimenti e sulle scelte dell’ex partner.

«Riconoscere il problema è il primo passo per salvarsi e le istituzioni sono pronte ad ascoltare e proteggere», afferma Romano, ricordando che i servizi sociali comunali sono disponibili per chi ha bisogno di sostegno, così come lo sportello comunale di ascolto psicologico gratuito.

L’amministrazione ringrazia panificatori e commercianti che hanno aderito alla campagna e punta ad ampliare ulteriormente la rete delle attività coinvolte. L’obiettivo è fare della sensibilizzazione un impegno diffuso, capace di raggiungere le famiglie e favorire l’emersione di situazioni di violenza troppo spesso nascoste tra le mura domestiche.