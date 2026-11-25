Venerdì 27 novembre alle 21 continua presso l’associazione Garage di Enna Bassa (via L. da Vinci 2) la rassegna teatrale TeaTRAME con lo spettacolo di Rita Fuoco Salonia “Risonanze Magnetiche”, musiche originali di Carlo Natoli, produzione Teatro Stabile di Catania e Bottega del Pane. Prevendite a 10 euro fino a giovedì.



Sullo sfondo di una capitale ormai marcescente, specchio di un’Italia in totale decadimento, fatta di salotti “tre chic” buoni per il taglio della cocaina e di poveri senza clemenza, il racconto surreale e ironico narra di un tempo bruciato a inseguire la vita e di una macchia che compare come a farsi oscuro presagio.



RISONANZE MAGNETICHE è il racconto dell’inizio della fine del sogno di un futuro possibile e vivibile, dove i personaggi, tutti antieroi reali, diventano loro malgrado figure poetiche e quasi mitologiche, mentre la poesia di strada, che fa da controcanto al racconto, offre lo spunto per un’analisi impietosa del tempo oscuro che stiamo vivendo, all’interno di un gioco letterario dove l’incubo del reale e quello del sogno si fondono senza soluzione di continuità. Un viaggio tra le stagione di una vita sognata, senza ritorno.



Rita Salonia si è formata alla Scuola di teatro classico di Giusto Monaco del I.N.D.A. Nel 1996 è cofondatrice della compagnia teatrale Bottega del Pane, con la quale intraprende un percorso lavorativo e formativo che spazia dal teatro civile di Pasolini e Brecht, al teatro tradizionale de ‘900. Perfeziona il suo studio con Odin Teatret di Eugenio Barba, Giovanna Marini e Dario Manfredini. Dal 1995 calca i palchi di importanti teatri e siti archeologici nazionali e internazionali, sotto la direzione di registi come: Luca Ronconi, Werner Waas, Alfredo Arias, Peter Stein, Walter Pagliano, Tonino Conte e altri. Dal 2002 si cimenta anche alla regia con “Nick Cave, il neo-romantico” che prenderà venti anni dopo il nome di “Re Inchiostro”. Segue la regia “DADADA”, denuncia in versione dada, “Le Bugie di Anna e Chiara”, “Anime”, la fiaba gotica “Il Pifferaio Magico” di cui firma anche l’ideazione scenica, e il monologo surreale “Risonanze Magnetiche” di cui è autrice oltre che regista e interprete.



Per informazioni e prevendite contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: garage.enna@gmail.com, 3668725778 (Mario), 3409655369 (Claudio, w.app).



Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00