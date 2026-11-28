Valguarnera è attonita e sgomenta per la tragica scomparsa di Federica Parrinelli, avvenuta ieri pomeriggio in località Paparanza, a pochi chilometri dal centro abitato. Di fronte a una perdita così improvvisa e assurda, non c’è spazio per la rassegnazione né per le parole di circostanza: la vita della giovane si è spezzata a soli 23 anni in seguito a un violento scontro frontale con un’auto proveniente in senso opposto, probabilmente complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Ferito invece il conducente dell’altro mezzo soccorso e trasportato in ospedale ove le sue condizioni non appaiono gravi.

La salma di Federica, espletate le ispezioni di rito disposte dal magistrato di turno e dal medico legale è stata consegnata nel tardo pomeriggio ai familiari.

Chi era Federica Parrinelli, una giovane piena di sogni e progetti

Federica era una ragazza dagli occhi immensi e bellissimi: solare, orgogliosa, ricca di interessi e di progetti nonché animata da una forte determinazione. Divisa tra studio e lavoro, frequentava il quarto anno universitario all’Università Kore di Enna e lavorava al Sicilia Outlet Village di Dittaino. Portava avanti i suoi impegni con impegno e slancio, coltivando prospettive e sogni per il futuro che ora restano bruscamente interrotti.

Era uscita da casa da appena pochi minuti per raggiungere il posto di lavoro quando si è consumato il dramma. Restano strazianti il dolore e l’incredulità dei genitori e del fratello, che l’avevano salutata poco prima convinti di riabbracciarla la sera, al termine del turno. Una ferita profonda e insanabile che ha travolto l’intera famiglia, i numerosi amici e quanti la conoscevano, che non sanno darsi pace per questa assurda morte.

La tragedia sulla Strada Provinciale 4, strada da tempo segnalata pericolosa

L’incidente, come è noto, si è verificato lungo la Strada Provinciale 4, un’arteria molto trafficata e maledetta, da tempo segnalata per la sua pericolosità, tra avvallamenti e tratti critici che in passato sono già stati teatro di altre vittime.

Nonostante i ripetuti appelli e le denunce rilanciate negli anni dalla stampa per chiedere interventi strutturali di messa in sicurezza, si è spesso proceduto soltanto con interventi parziali e a macchia di leopardo che assolutamente non bastano.

Il dolore di un’intera comunità per la morte di Federica

Davanti a una simile tragedia che non è la prima, resta sicuramente il senso d’impotenza e l’amarezza di una comunità intera: non ci sono parole capaci di dare una spiegazione a chi ha visto svanire in pochi istanti una figlia e una sorella nel pieno della giovinezza, né di colmare il vuoto lasciato da una morte che appare profondamente ingiusta.

Solo il tempo forse, potrà lenire in parte questo immenso dolore.

Numerose le manifestazioni di cordoglio per questa tragedia: tra le tante l’Istituto scolastico Mazzini: “La comunità scolastica si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia di Federica, il suo ricordo rimane vivo tra i banchi e nei cuori di chi ha avuto modo di conoscerla apprezzandone la presenza e la sensibilità.”