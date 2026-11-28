La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per fare piena luce sull’incidente costato la vita a Federica Parrinelli, la 23enne di Valguarnera morta nello scontro avvenuto sulla strada provinciale 4. Un fascicolo che punta a ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto e, soprattutto, ad accertare eventuali responsabilità.

I mezzi coinvolti sotto sequestro

L’attività investigativa dovrà concentrarsi innanzitutto sui due veicoli coinvolti: la Toyota Yaris condotta dalla giovane e il Fiat Doblò guidato dall’uomo rimasto ferito e successivamente trasportato in ospedale. Per entrambi i mezzi potrebbe scattare il sequestro, necessario a consentire tutti gli accertamenti tecnici.

Gli investigatori dovranno esaminare le condizioni delle due auto, i danni riportati e i punti di impatto, elementi che potrebbero fornire indicazioni importanti sulla traiettoria dei veicoli e sulla violenza dello scontro. Parallelamente saranno effettuati approfonditi rilievi sulla porzione della Sp4 in cui si è verificato l’incidente.

I rilievi sul tratto teatro dell’incidente

La conformazione della carreggiata, la posizione dei mezzi dopo l’impatto, eventuali tracce sull’asfalto e ogni altro elemento utile saranno passati al vaglio per ricostruire le fasi precedenti alla collisione.

Un altro capitolo dell’inchiesta riguarderà le testimonianze. Saranno raccolte le dichiarazioni di eventuali persone che hanno assistito allo scontro o che possono fornire elementi utili a chiarire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti.

La testimonianza del ferito

Particolare attenzione sarà riservata al conducente del Fiat Doblò. L’uomo, una volta superate le condizioni che lo hanno portato in ospedale, potrebbe essere sentito in maniera approfondita dagli investigatori per ricostruire la propria versione dei fatti.

Cosa faranno i magistrati

Le cause del decesso sembrerebbero già chiare, alla luce delle gravissime conseguenze dell’impatto e così la Procura ha restituito la salma alla famiglia che potrà organizzare i funerali. L’obiettivo è mettere insieme ogni tassello: rilievi tecnici, testimonianze e accertamenti sui veicoli. Solo così sarà possibile stabilire come si sia verificato lo scontro sulla Sp4 e se vi siano condotte penalmente rilevanti. Per Federica, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.