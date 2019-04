PLAY-OFF NBA,WARRIORS PER CLIPPERS DI GALLINARI,BELINELLI SFIDA DENVER

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Due montagne da scalare, ma era da mettere nel conto. Definita la griglia dei play-off Nba e per le squadre degli italiani due grandi sfide. I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari chiudono all’ottavo posto della Western Conference, battendo nell’ultimo match all’overtime Utah Jazz per 143-137. Il “Gallo” e compagni dovranno vedersela con i campioni in carica dei Golden State Warriors che hanno chiuso in testa, nonostante il ko per 132-117 contro i Memhpis Grizzlies. Nell’ultima gara della regular season Gallinari gioca 25 minmuti e mette a referto 13 punti, 5 assist e 4 rimbalzi ed è uno dei 7 ad andare in doppia cifra con Harrell che ne fa 24 e Zubac che fa registrare al suo attivo 22 punti e 11 rimbalzi. Dall’altra parte è Grayson Allen il migliore con 40 punti, mentre ne fa 24 Niang per Utah che ai play-off sfideranno gli Houston Rockets.

Vincono e chiudono al settimo posto i San Antonio Spurs di Marco Belinelli che battono 105-94 i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki, da stamane nel club degli ex campioni Nba e festeggiato come merita dai tifosi avversari. Il tedesco chiude con 20 punti e 10 rimbalzi e si commuove per l’affetto con cui viene salutato.

Il “Beli” gioca 18 minuti e fa registrare al suo attivo 2 punti, altrettanti rimbalzi e 1 assist, in un match in cui è LaMarcus Aldridge il migliore con 34 punti e 16 rimbalzi. Ai playoff San Antonio dovrà vedersela con i Denver Nuggets (nella notte successo per 99-95 contro i Minnesota Timberwolves con 29 punti e 14 rimbalzi per Nikola Jokic).

