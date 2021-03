L’ing.Liborio Severino presidente dell’Associazione cronometristi ennesi

Share Facebook

Enna. Cambio della guardia nell’Associazione provinciale “Angelo Barbarino” dei cronometristi ennesi, in fatti nel corso dell’Assemblea è stato eletto presidente l’ing. Liborio Severino, esperto in informatica che va a sostituire Calogero Nasonte, presidente provinciale per 41 anni e animatore principale dell’Associazione. La elezione a presidente di Liborio Severino era nell’aria visto che Severino negli ultimi due anni è stato il principale collaboratore del presidente Calogero Nasonte. Il Consiglio direttivo eletto è formato dallo stesso Nasonte, Vincenzo Torrisi, Roberto Scinardo Tenghi, Alberto Valguarnera, Vito Antonio Pennino. Giovanni Pastorelli. Revisori dei conti Luigi Barbarino, Gianfranco Dibilio e Andrea Spagnolo. Quest’anno, rispetto agli anni passati, dovrebbe essere, specie nel campo dell’automobilismo, una stagione molto attiva visto che si prevedono sul circuito di Pergusa delle manifestazioni di notevole tasso tecnico. Infatti già in programma tre manifestazioni di durata internazionali il 23 maggio, la disputa della Coppa Florio probabilmente a settembre, e il ripristino, dopo 15 anni, del Rally di Proserpina. L’Aci Sport ancora deve assegnare molte gare e qualcuno potrebbe essere assegnata al circuito di Pergusa in considerazione che la pista è tra le migliori d’Europa e la tribuna coperta è pronta ad ospitare migliaia di spettatori, covid permettendo.