Piazza Armerina. Omicidio Enrico Coco: a Mario Grillo ridotta la pena ad anni 6 e mesi 8

Piazza Armerina. La Corte di assise di appello di Caltanissetta in riforma della sentenza di primo grado assolve Mario Grillo Mario dal capo b della rubrica (minaccia) e riduce la pena ad anni 6 e mesi 8 di reclusione (primo grado anni 9 e mesi 4).

In primo grado si è proceduto davanti al Gup di Enna nelle forme del rito abbreviato dopo che da omicidio volontario si è proceduto per omicidio preterintenzionale.

La corte presieduta dalla dottoressa Occhipinti, a latere dott.ssa Natali, Procuratore generale Carlo Lenzi. Avvocato difensore Sinuhe Curcuraci, parti civili avvocati Alberghina e Pace

