A Valguarnera sentinelle ambientali al lavoro

Valguarnera. Piantumati 21 alberi di ulivo siciliano nell’area accanto a piazza XXV Aprile, proprio sotto il supermercato “Deco’. L’area che da tempo era diventata un ricettacolo e contenitore di sporcizia e spazzatura è stata prima ripulita da cima a fondo e dopo predisposta per la piantumazione degli alberi donati da consiglieri comunali, dall’Amministrazione e dalla f.lli Arena.



A dare domenica mattina fiato alle trombe la sindaca Draià, parecchi consiglieri e amministratori nonché l’assessore al Verde pubblico Andrea Scoto che in collaborazione delle sentinelle ambientali e della ditta Matarazzo hanno proceduto alla piantumazione. “E’ la prima delle 12 aree ripulita e riqualificata- ha affermato alla fine l’assessore Scoto- Ma ciò non basta se la cittadinanza non collabora. La speranza è che nasca un vero e proprio senso civico in particolare nelle nuove generazioni, considerato che l’importanza del verde pubblico e degli alberi hanno sempre avuto ed avranno delle ripercussioni positive nel contrasto ai cambiamenti climatici e alle catastrofi connesse. E’ ferma la mia intenzione di procedere nel percorso tracciato, io ci credo ma, ripeto, senza la collaborazione attiva dei cittadini non basta”.



Rino Caltagirone