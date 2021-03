Rinnovate le cariche alla “Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi”

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

La Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del nuovo presidente Michelangelo Di Fede e del nuovo direttivo che risulta composto da Accorso Pietro, Barone Gino, Dragà Viviana, Gambacurta Alfonso, Scarlata Lorenzo, Scardino Martina, Seggio Olga, Zuccalà Melissa, viene nuovamente riconfermato il Presidente onorario Giuseppe Accascina.

Il presidente uscente ringrazia i membri del direttivo uscente e i soci tutti, e dopo aver reso nota la relazione di chiusura mandato ed aver ringraziato i presenti sottolinea che “E’ stato un onore rappresentare la Proloco in questi anni, ringrazio gli enti locali e Privati che ci hanno supportato durante il percorso, mi ritengo soddisfatto dell’elaborato e faccio il mio augurio al prossimo Presidente e al nuovo direttivo.

Il neo Presidente dopo avere ringraziato tutti i soci per la fiducia accordata e sottolineato i tempi difficili e duri in cui si troverà a lavorare a causa della pandemia, si è soffermato ad indicare primariamente alcune linee programmatiche su cui intende incanalare la futura attività e particolarmente: promozione dei prodotti tipici locali, potenziare la collaborazione con l’ente Parco Minerario Floristella, manifestazioni ricreative, conferenze tematiche sulle tradizioni del paese, incontri, dibattiti ed escursioni naturalistiche; il tutto ci auguriamo di raggiungerlo con la preziosa collaborazione dei vari enti regionali/provinciali/ locali e privati. Mi auguro inoltre che il Nostro contributo dato all’associazione possa essere momento di svago e convivialità, dove la stessa possa diventare un luogo di aggregazione per trascorrere del tempo in modo costruttivo dopo le fatiche della giornata. Su questi buoni propositi ci auguriamo che l’Associazione sia viva, concreta e al servizio della comunità, siamo pertanto a completa disposizione degli enti locali e di tutte le altre associazioni che operano per il bene del Nostro paese.