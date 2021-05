Covid. Enna 6 maggio: positivi 25 quarantena 26, ricoverati 1 di cui 1 terapia intensiva

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 6/05/2021

Il coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica la situazione relativa alla Città di Enna come di seguito specificato:

soggetti positivi: 25 (ieri 26)

soggetti negativizzati in attesa di provvedimento: 0

contatti stretti e/o conviventi in quarantena: 26 (ieri 26)

Ricoverati Ospedale Umberto I n.1 nel totale 32 (ieri 33)

soggetti COVID residenti nel Comune di Enna ricoverati attualmente presso l’Ospedale Umberto I: 1

di cui in terapia intensiva: 1

di cui in terapia semi intensiva: 0

di cui in reparto covid; 0

soggetti covid residenti nel Comune di Enna ricoverati attualmente presso altra struttura: 0