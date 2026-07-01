Asp Enna, otto assunzioni a tempo indeterminato

Otto nuovi lavoratori entrano a far parte dell’organico dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Sono stati firmati, nei giorni scorsi, i contratti a tempo indeterminato e full time previsti dalla convenzione sottoscritta lo scorso dicembre tra l’ASP e il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità come prevede la legge 68 del 1999.

Le nuove assunzioni riguardano sei operatori tecnici e due coadiutori amministrativi, destinati ai servizi dell’Azienda sanitaria presenti sul territorio provinciale.

I nuovi dipendenti e la collaborazione istituzionale

Entrano in servizio Concetta Castrogiovanni, Gaetano Polentino, Luigi Pasqualucci, Massimo Gullotta, Mario Salamone, Katia Stefania Corriere, Giuseppe Paolillo e Graziella Zito, che saranno impiegati in mansioni compatibili con le rispettive professionalità e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

L’inserimento dei nuovi dipendenti consentirà di rafforzare alcuni settori operativi e amministrativi dell’ASP e contribuirà al progressivo raggiungimento della quota prevista dalla normativa sul collocamento mirato. L’Azienda evidenzia il ruolo svolto dal Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte, che ha affiancato la procedura attraverso gli strumenti dedicati al collocamento delle persone con disabilità.

Le dichiarazioni della Direzione

L’iniziativa è stata promossa dalla Direzione strategica dell’ASP, con il contributo operativo del direttore amministrativo Maria Sigona. “La firma di questi contratti rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e la dimostrazione che gli impegni che ci assumiamo non rimangono sulla carta”, afferma il direttore generale Mario Zappia

Le assunzioni rappresentano la prima attuazione della convenzione sottoscritta tra ASP e Centro per l’Impiego e rientrano nel percorso di inserimento lavorativo previsto dalla legge sul collocamento mirato delle persone con disabilità.