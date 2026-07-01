Tribunali di Caltanissetta, Enna e Gela, Unsa: “In arrivo quasi 200 nuovi dipendenti”
Enna-Cronaca - 01/07/2026
Saranno quasi 200 le nuove unità di personale destinate agli uffici giudiziari del distretto di Caltanissetta, che comprende anche i tribunali di Enna e Gela. Lo rende noto la Federazione UNSA Giustizia, con Vincenzo Falsone, segretario distrettuale Confsal–Unsa-Giustizia, che collega il risultato al piano di stabilizzazione del personale assunto nell’ambito delle misure finanziate dal PNRR.
Secondo il sindacato, dal 1° luglio sono entrate stabilmente nei ruoli dell’Amministrazione della giustizia 9.368 unità di personale in tutta Italia.
I profili professionali interessati
Nel distretto di Caltanissetta arriveranno tecnici di edilizia, tecnici di contabilità, tecnici di amministrazione, operatori data entry e addetti all’Ufficio per il Processo, destinati a rafforzare gli organici degli uffici giudiziari.
L’UNSA ricorda di avere più volte segnalato negli anni le carenze di personale negli uffici del Ministero della Giustizia e, in particolare, nel distretto nisseno, evidenziando la necessità di interventi per evitare il progressivo aggravarsi delle scoperture di organico.
Le prospettive
Secondo il sindacato, nel distretto resteranno temporaneamente escluse non più di 21 unità di personale, che dovrebbero essere interessate da una proroga in attesa del completamento delle nuove piante organiche pubblicate dal Ministero.
L’UNSA sottolinea inoltre che, pur rappresentando un significativo rafforzamento degli organici, le nuove assegnazioni non esauriscono il fabbisogno di personale degli uffici giudiziari, nei quali restano vacanti altri profili professionali. Per il sindacato, il potenziamento contribuirà anche al consolidamento della sede della Corte d’Appello di Caltanissetta.