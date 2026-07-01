Lite sul balcone in piazza Europa tra una coppia finisce a botte: fermato e poi rimesso in libertà

Una lite tra una coppia su un balcone in piazza Europa si è conclusa con il fermo di un uomo. E’ accaduto nei giorni scorsi, in occasione dell’Enna Pizza Fest, e dai racconti di chi si trovava in quel momento ai piedi dell’edificio in cui abitano i due fidanzati, si sarebbero avvertite delle urla. Sembrava un banale lite, come tante altre, ma con il passare dei minuti la situazione è peggiorata fino a quando l’uomo avrebbe usato le manieri forti contro la donna.

L’intervento delle forze dell’ordine

Qualcuno avrebbe filmato le scene di violenze e nel volgere di poco tempo la segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine che sono intervenute. Secondo quanto emerge da fonti giudiziarie, l’uomo è stato fermato e la misura cautelare è stata convalidata dal gip del Tribunale di Enna ma l’indagato è tornato in libertà.