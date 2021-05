Letta “Draghi dia una nuova missione alla maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo a Draghi di dare una nuova e chiara missione a questa maggioranza nei prossimi mesi, questa maggioranza non può limitarsi a stare insieme per l’invio del Pnrr e la chiusura della fase vaccinale, serve avere una chiara indicazione di marcia sulla velocità, semplificazione, capacità di spesa dei soldi del Pnrr. Ci fidiamo di Draghi gli chiediamo di essere chiaro e netto su questa missione e chiediamo ai partiti di maggioranza di essere”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, aprendo la direzione nazionale del partito.

“C’è un giudizio molto positivo dell’azione del governo Draghi per la presentazione del Pnrr, un piano fondamentale e importante che l’Italia ha presentato in tempo e con molta ambizione. Dentro quel piano ci sono tante idee e missioni per il Paese – ha spiegato Letta -. Ora bisogna avere in testa la nuova missione che la maggioranza di governo deve darsi, ovvero spendere ben questi soldi”.

(ITALPRESS).