L’Enna di Sebi Catania torna alla vittoria e in piena zona playoff battendo per 2-0 il Palazzolo grazie alle reti di Girgenti al 22′ e di Sene Pape allo scadere del primo tempo. Con questa vittoria i gialloverdi tornano al 7° posto in classifica.

Eccellenza girone B.

Enna-Palazzolo 2-0: 21′ Girgenti, 45′ Sene