Nicosia. A DAVìTV affrontato il tema degli incendi

In questi giorni l’entroterra siciliano è dilaniato dagli incendi. Un appuntamento ormai tragicamente fisso che vede ogni anno andare in fumo ettari ed ettari di boschi siciliani con danni enormi per tutto l’ecosistema e anche per l’economia. Un tema che non poteva mancare di essere trattato all’interno dello spazio di DavìTv, ideato da Aldo La Ganga, che, oltre ad appuntamenti prettamente culturali, non ha mai mancato di trattare tematiche attualissime e praticamente in tempo reale (appuntamenti definiti “straordinari” e che hanno visto in precedenza affrontare temi come la Guerra in Palestina e la movida). Ad intervenire alla trasmissione è stato Giuseppe Amato, ambientalista ennese, grazie al quale è nato un interessante dibattito a cui anche il pubblico di casa ha potuto prendere parte commentando la diretta Facebook. È stato un momento importante in cui non solo si è fotografato lo stato dell’arte con le enormi carenze presenti, ma anche fare proposte per migliorare il nostro sistema e prevenire futuri incendi.