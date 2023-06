Biden firma accordo ed evita il default

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente Usa, Joe Biden, ha firmato l’accordo sul tetto del debito trasformandolo in legge. L’intesa, raggiunta dopo settimane di trattative tra Biden ed i repubblicani, in extremis evita che il Paese vada in default.

Nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la Camera anche il Senato aveva approvato l’accordo per aumentare per due anni il cosiddetto “tetto del debito”, cioè la quantità di denaro che lo Stato può prendere in prestito sui mercati per finanziare le proprie attività.

credit photo agenziafotogramma.it

