Il 19 giugno in Senato convegno per 70 anni Uspi e 127 Il Vomere Marsala

ROMA (ITALPRESS) – “Viaggio nella cultura della bellezza, nell’informazione, nell’arte e nei rapporti tra gli esseri umani per realizzare il bene”. Questo il tema del Convegno “Il Bello e il Bene” che si terrà lunedì 19 giugno, dalle ore 10:00 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica. L’evento sarà l’occasione per festeggiare i 70 anni dell’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e i 127 anni del Vomere. L’apertura dei lavori vedrà come primo momento quello della lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il programma vedrà poi l’intervento di numerosi esponenti della politica, delle istituzioni e sarà presente anche un rappresentante di Google.

Foto>: locandina Uspi

(ITALPRESS).