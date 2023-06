Calascibetta: Concorso letterario “Dacia Maraini”. Premiato il plesso “Pirandello”

Notevole interesse, partecipanti anche da fuori provincia, importante il livello degli elaborati, così il Concorso Letterario “Dacia Maraini”, giunto alla sua decima edizione e istituito dalla scrittrice Angela Riviera, continua a suscitare forti emozioni, come ha sottolineato anche la commissione valutatrice durante la serata di premiazione che si è svolta all’Auditorium “Contoli-Di Dio”. Ad arricchire il Concorso gli scritti degli studenti, arrivati anche da Barcellona Pozzo di Gotto e da Termine Imerese. Patrocinato dal Comune xibetano, dalla presidenza nazionale Fidapa e da quella del distretto-Sicilia, l’edizione di quest’anno ha visto numerosi partecipanti, in particolar modo studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Enna, ma anche diversi alunni della scuola Primaria di Calascibetta. La giuria, infatti, su proposta della presidente, ha conferito una targa di merito all’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna, di cui fa parte la scuola di Calascibetta, e in particolare al plesso xibetano “Luigi Pirandello” <per l’impegno profuso dai docenti e dagli alunni nell’attivare percorsi di scrittura creativa”. Una serata dedicata alla cultura, ribadita anche dalla scrittrice Angela Riviera che ha detto: “La cultura, per i giovani, è alla base della crescita. Meno video giochi, meno telefonini, più studio. Così si ottengono importanti risultati nella vita”. Per la Sezione Narrativa (scuola Secondaria di I° grado), primo premio ex aequo a Sonia Bandinelli e a Gaia Ruggiero. Menzione d’onore per Elide Seminara e Noa Folisi. Sezione Narrativa (scuola Secondaria di secondo grado): Primo premio alla Classe I° A E Liceo Scienze Umane indirizzo Economico Sociale di Agira; Secondo premio: Sara Ruggiero (Liceo Scientifico Enna). Sezione Poesia (scuola Secondaria di secondo grado): primo posto ex aequo: Karol Rampello (Liceo Classico Enna) ed Edoardo Millonzi (Liceo Classico di Termini Imerese); secondo posto per Antonio Occhipinti (Liceo Scientifico Enna); Targa Menzione d’onore: Andrea Cassarà (Liceo Classico Enna). Poesia Adulti: Primo premio ex aequo per Angelo Abbate e Lucia Lo Bianco. Premio Speciale Giuria: Jana Carcara, Myriam De Luca, Giuseppe La Spina e Gloriana Solaro. Sezione Narrativa Adulti: Primo premio a Lucio Catania; secondo premio a Martina Bascetta. Premi della Presidenza-Categoria Adulti: Mario Pagaria, Teresa Saccullo, Antonino Schiera e Lucia Lo Bianco. Nel corso della serata sono intervenuti i musicisti Cinzia Capizzi, Julius Dello Spedale La Paglia, Andrea Longi e Giuseppe Giunta, i quali hanno eseguito alcuni pezzi musicali, mentre a leggere i brani ci ha pensato Graziella Daidone.

Francesco Librizzi