Bimbo di Agira morto, proclamato lutto cittadino

La sindaca di Agira, Maria Greco, ha disposto il lutto cittadino per tutta la giornata di oggi in occasione dei funerali di Filippo Silicato, il bimbo di sei mesi deceduto nei giorni scorsi dopo una rovinosa caduta dall’ovetto in cui si trovava.

Bandiere a mezz’asta

Dalle ore 16 di oggi giorno 20 Luglio 2023 fino a conclusione della cerimonia funebre ci saranno le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali mentre le saracinesche delle attività commerciali saranno abbassate.

Conclusa l’autopsia

I funerali sono slittati per via dell’autopsia disposta dai magistrati della Procura di Enna per consentire al medico legale di svelare non solo le cause del decesso del piccolo Filippo ma anche di comprendere le modalità di caduta dall’ovetto. Il bambino, dopo quello che sembra essere stato un incidente, è stato prima accompagnato all’ospedale di Enna per poi essere trasferito al Cannizzaro di Catania dove, però, è spirato.