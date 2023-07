Boris Giuliano, il ricordo della polizia per l’anniversario del suo omicidio

Gli agenti di polizia della provincia di Enna hanno osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria del vicequestore aggiunto Giorgio Boris Giuliano in occasione del 44° anniversario della sua vile uccisione.

Giuliano era di Piazza Armerina

Nato a Piazza Armerina il 22 ottobre 1930, entrò in polizia nel 1962 e la sua formazione proseguì negli Stati Uniti dove strinse rapporti di collaborazione con l’F.B.I. e la D.E.A. Investigatore temuto e uomo dalle grandi intuizioni, comprese che il principale metodo per contrastare la criminalità era il lavoro di squadra.

I metodi innovativi

Grazie ai suoi metodi innovativi nel campo investigativo, è riuscito a ricostruire i traffici di Cosa Nostra di quegli anni collaborando anche con la Polizia statunitense.

Il questore di Enna

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro – il 9 maggio 2006 gli ha intitolato la sede della Questura di Enna Bassa e il Comune di Piazza Armerina – che gli ha dato i natali – gli ha dedicato la Sala Consiliare in occasione del 40° anniversario della sua morte. “La Polizia di Stato non dimentica chi tra i suoi appartenenti ha dato la vita per difendere valori di giustizia e libertà” ha detto il questore di Enna, Corrado Basile.