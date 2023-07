Femminicidio a Troina, lutto cittadino nel giorno dei funerali

E’ lutto cittadino a Troina per dare l’ultimo saluto a Mariella Marino, la 56enne vittima di femminicidio per la cui morte è stato arrestato il marito, l’imprenditore Maurizio Impellizzeri, 59 anni, trasferito in carcere ad Enna.

L’autopsia sulla salma

Nelle ore scorse, è stata eseguita l’autopsia sul cadavere della vittima, che lascia i due figli avuti con l’ex consorte, per una ricostruzione più dettagliata sul decesso della donna, raggiunta da tre colpi di pistola, calibro 7,65, sparati da breve distanza. A quanto pare, l’imprenditore avrebbe premuto il grilletto poco dopo che la vittima era uscita dal supermercato per poi infliggerle il colpo mortale mentre stava scappando in direzione della casa di una conoscente.

Funerali e lutto cittadino

La salma è stata restituita alla famiglia e nel pomeriggio di oggi, alle 16,30, nella chiesa di San Silvestro, si celebreranno i funerali di Mariella Marino. Il sindaco, Alfio Giachino, ha firmato un’ordinanza che dispone il lutto cittadino. Ci sarà “l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nel palazzo comunale e, ove possibile, su tutti gli edifici comunali”. Inoltre, il sindaco ha ordinato “la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e comunali durante lo svolgimento delle esequie”.

“Rompete il silenzio”

“Nessuno taccia, rompete il silenzio, abbiate il coraggio di ribellarvi. Nessuno vi tocchi, date voce al dolore e uscite dall’isolamento del falso pudore. Nessuno vi lasci in solitudine, circondatevi di creature che sappiano sentire la vostra sofferenza. La comunità ascolti chi è vittima di violenza, sostenga chi chiede solidarietà, coraggio, protezione. Nessuno taccia, il vero amore rompe il silenzio” è il messaggio lanciato dal docente di Storia dell’Arte, autore di pubblicazioni su Troina, molto noto nella città dell’Ennese.