Cade da cavallo, è grave un bambino di 10 anni

E’ in gravi condizioni un bambino di 10 anni, originario di Cerami, vittima di una caduta da cavallo. L’episodio, come riportato da LiveSicilia, è avvenuto nella giornata di sabato ed il piccolo si trova ricoverato all’ospedale Garibaldi di Catania dove è stato trasferito in elisoccorso. Sono state avviate delle indagini per ricostruire la dinamica di quel che sembra essere un incidente.

Le condizioni di sicurezza

Tra gli aspetti su cui verrà focalizzata l’attenzione degli inquirenti ci saranno le condizioni di sicurezza, se insomma nei confronti del piccolo sono state prese tutte le misure per la sua tutela e se, nel momento in cui è caduto dal cavallo, si trovasse da solo.

La comunità stretta attorno alla famiglia

Elementi che sono, comunque, al vaglio delle forze dell’ordine, in ogni caso la famiglia e gli amici sono in apprensione per la sorte del piccolo. La comunità si è stretta attorno ai parenti del bambino di 10 anni.

L’inchiesta sul bimbo di Agira

Nelle settimane scorse si è vissuta la tragedia per la morte di un bimbo di 6 mesi caduto dall’ovetto mentre si trovava nella sua abitazione ad Agira. Sulla vicenda la Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per accertare se vi sono responsabilità precise sull’accaduto.