Premio città di Leonforte, si presentano compagnie e cartellone

Saranno ufficializzate il 10 agosto alle 20 e 30 al Giardino delle Ninfe le compagnie finaliste ed il cartellone della quarantesima edizione del Premio Città di Leonforte. A condurre la serata che porta nel cuore dell’evento culturale patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi ed il sostegno dell’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara, l’attrice Alessia Sorbello.

Le altre sezioni del Premio

Nel corso della serata saranno presentate anche le sezioni del Premio città di Leonforte dedicate a Poesia e Narrativa, Come da bando sono 3 le compagnie finaliste in concorso, assieme a 2 spettacoli di teatro popolare scelte tra le 51 proposte arrivate dalla giuria composta da Walter Amorelli organizzatore ed impresario assieme ad Andrea Trovato attore e regista, Carmela Buffa Calleo attrice e vocal coach, Lavinia D’Agostino giornalista e critico teatrale, Pietro Ristagno regista ed autore, Sabrina La Ferrara assessore del comune di Leonforte. Ad annunciare i nomi delle 3 finaliste che si esibiranno nel Piazzale Immacolata il 4,6,9 Settembre con biglietto popolare e possibilità di abbonamento, assieme ai 2 spettacoli di teatro popolare che si svolgeranno invece in Piazza margherita il 26 e 30 agosto (ingresso gratuito) sarà il presidente della giuria Walter Amorelli assieme ad Andrea Trovato attore e regista che terrà dal 22 al 24 agosto il workshop teatrale “ Training dell’attore” nell’Ecomuseo Branciforti di Leonforte.

Il voto del pubblico

La formula della quarantesima edizione del premio “Città di Leonforte” che ha la direzione artistica di Sandro Rossino e l’organizzazione tecnica di Andrea Favazza presidente della compagnia teatrale “Il Canovaccio” partner della manifestazione prevede che pubblico voti lo spettacolo di miglior gradimento oltre alla giuria tecnica che attribuirà i riconoscimenti che verranno svelati durante la cerimonia di premiazione del 10 settembre.

Tutti gli eventi della sezione teatrale del Premio Città di Leonforte si terranno su scelta dell’amministrazione comunale Li Volsi, nel centro storico, per dare al pubblico la possibilità di conoscere la storia della cittadina dei Branciforti facendone rivivere i luoghi che vanno dalla rotonda Piazza Margherita al Palazzo dei Principi Branciforti, dal Piano dell’Immacolata antistante la Cappella privata del Principe, agli slarghi e le viuzze del centro storico, che attraverso via sott’arco svelano l’antica piazza del mercato antistante la fontana monumentale della Granfonte.