Rifiuti, sì al piano di gestione a Leonforte, Pd, “scongiurati aumenti”

Il Consiglio comunale di Leonforte ha approvato il Piano economico finanziario sulla gestione dei rifiuti relativo al periodo regolatorio 2022-2025. Ne dà notizia il Pd di Leonforte per cui il “ Comune esce così da un periodo di gravi inadempienze, considerato che l’ultimo PEF fu approvato nel 2019. Nessun Comune in provincia di Enna ha fatto peggio”.

L’affondo del Pd all’ex maggioranza

Il Partito democratico critica duramente la maggioranza della precedente amministrazione, guidata da Salvatore Barbera, sostenendo che per le annualità del 2020 e 2021 il Pef non fu approvato, “con la conseguenza che molto probabilmente l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) nel prossimo futuro sanzionerà l’Ente a danno dei cittadini” spiegano gli esponenti del Pd di Leonforte.

No a nuove sanzioni

Nella tesi del Pd, l’approvazione del Piano scongiura “ulteriori potenziali sanzioni e spianando la strada all’approvazione quanto più celere del bilancio stabilmente riequilibrato”, inoltre il Pef “è un atto propedeutico al bilancio, approvato il quale il Comune di Leonforte potrà finalmente uscire dal tunnel del dissesto finanziario che paralizza da anni l’azione amministrativa”.

“Costo servizio non aumenterà”

Infine, il Pd assicura che non ci sarà l’aumento del costo del servizio per i cittadini poiché l’importo previsto è soggetto a ribasso d’asta e ad ulteriori riduzioni. Sarà inoltre il Consiglio Comunale, in una fase successiva, a stabilire come articolare la tariffazione senza prevedere aumenti in bolletta”.