Area interna Troina, si presenta a Leonforte il piano da 50 milioni

Sarà presentato domenica, l’1 ottobre, a Leonforte, il piano, con risorse pari a 50 milioni di euro, legato alla Strategia territoriale dell’Area interna di Troina, che coinvolge 14 Comuni ennesi. Ne dà notizia il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, per cui queste risorse consentiranno “di poter investire nei prossimi anni circa 50 milioni di euro nel territorio migliorando le infrastrutture e la qualità della vita dei cittadini”.

Per l’ex sindaco di Troina si chiuso “un lungo e faticoso lavoro che ha visto la partecipazione attiva di sindaci, amministratori locali, sindacati, associazioni, organizzazioni di categoria, imprenditori e semplici cittadini”.

Che cosa è la Strategia territoriale

La Strategia nazionale per le Aree interne (SNAI) è un piano di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese. Territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione.

I soldi a disposizione

Il totale delle risorse nazionali messe a disposizione è pari ad oltre 591 milioni di euro, in aggiunta agli stanziamenti provenienti dai Programmi operativi dei Fondi SIE e da altri fondi, pubblici e privati, per far fronte al perseguimento degli obiettivi di coesione sociale volti a rallentare ed invertire i fenomeni di spopolamento delle Aree Interne.

In Sicilia sono 4 le Aree interne

Sono 4 le Aree interne della Sicilia, come deciso dal Governo nazionale su proposta dell’allora presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

L’area interna di Corleone comprende i seguenti sedici comuni: Bisacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Vicari.

Quella di Bronte ne raggruppa invece undici: Bronte, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Maletto, Malvagna, Maniace, Moio Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.

Sono poi quattordici i Comuni ricompresi nell’area di Troina: Agira, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

E undici quelli appartenenti all’area di Mussomeli: Acquaviva Platani, Bompensiere, Cammarata, Campofranco, Casteltermini, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Giovanni Gemini, Sutera