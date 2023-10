Caso Scozzarella, nuovo incontro in Prefettura

Ha avuto luogo la settimana scorsa un ulteriore incontro tra il Prefetto di Enna e i 7 consiglieri di opposizione di Valguarnera oggi maggioranza, sul “caso Scozzarella”.

Presente anche la sindaca

La novità era rappresentata dalla presenza della sindaca Francesca Draià, per un confronto sano, leale e sincero allo scopo di stemperare gli animi e sedare le incomprensioni anche con la sindaca, alla presenza della massima autorità istituzionale della Provincia.

La prossima seduta del Consiglio

Che il Prefetto sia riuscito nel suo compito di mediatore non è dato sapere ma se i toni saranno cambiati lo si scoprirà nella prossima seduta del Consiglio comunale di Valguarnera prevista nella giornata di venerdì 6 ottobre.

Le parole della consigliera D’Angelo

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera Filippa D’Angelo. “Abbiamo rappresentato al Prefetto- dichiara D’Angelo- che non ci sono più le condizioni che Scozzarella rimanga al suo posto. Il Prefetto, a seguito richiesta all’assessorato regionale competente, ci ha comunicato -tiene a far sapere- che l’eventuale ricorso davanti al Tar non saremmo noi a doverlo effettuare ma il Presidente”.

” Ma al di là di questo particolare – prosegue D’Angelo – molto importante abbiamo rappresentato a sua Eccellenza che Scozzarella non gode più della fiducia della maggioranza del consiglio non solo per i comportamenti ma soprattutto per le varie inadempienze nella conduzione dei lavori d’aula. Riguardo alla sindaca abbiamo esternato il mancato coinvolgimento in maniera attiva di noi consiglieri nella conduzione degli atti di indirizzo e dell’attività amministrativa che pur essendo prerogativa della Giunta siamo poi noi a votare variazioni, progetti, piani triennali, lavori pubblici ecc. siamo sempre noi che ci assumiamo delle responsabilità su ciò che votiamo. I consiglieri vanno coinvolti sempre, rendendoli edotti su tutto ciò che riguarda l’attività amministrativa”

Sappiamo però che la sindaca vi ha convocato diverse volte per trovare una soluzione al

caso Scozzarella, ma non avete mai risposto…

“Il confronto siamo pronti ad accettarlo in qualsiasi momento su tutto quello che riguarda l’attività amministrativa non di certo per garantire in Aula numeri e permanenze” risponde la consigliera

