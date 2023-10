Crollo palazzina, “non ci sono feriti, da valutare il rientro a casa”

“Non ci sono feriti tra le famiglie rimaste isolate a causa del crollo, da valutare, insieme ai tecnici ed ai soccorritori, il loro rientro a casa”. Lo afferma a ViviEnna l’assessore ai Lavori pubblici di Enna, Francesco Alloro, in merito alla situazione dei residenti delle case a ridosso dell’immobile di via Sant’Onofrio crollato in nottata.

Proprietari vivono all’estero

“L’impresa è sul posto per la messa in sicurezza – dice ancora a ViviEnna l’assessore al Lavori pubblici, Francesco Alloro – dell’area dove si è verificato il cedimento, contestualmente gli agenti della Polizia municipale si sono messi sulle tracce dei proprietari che vivono all’estero. In ogni caso, se non vi fosse una risposta immediata da parte dei privati, provvederemo alla demolizione dell’immobile in danno degli stessi proprietari”.

Il censimento degli immobili abbandonati

In estate, si era verificato un altro crollo di una palazzina, a ridosso del centro storico, “ed in quel caso è stato il proprietario, dopo pochi giorni, a provvedere alla demolizione” precisa l’assessore.

Si pone, però, un problema, quello della manutenzione degli immobili disabitati. “E’ mia intenzione – prosegue l’assessore al Lavori pubblici di Enna – provvedere ad un censimento di tutti gli immobili privati che sono abbandonati. Dobbiamo capire dove intervenire, del resto con l’arrivo delle piogge il rischio di cedimenti è certamente più elevato”