“Scuole nell’Ennese verso chiusura”, sindacati contro il dimensionamento

E’ un allarme forte quello lanciato dai sindacati, per cui la scuola ennese procede spedita verso la morte a causa del dimensionamento scolastico. In un documento, Giuseppe Micciché (Flc Cgil), Fabio Russo (Cisl scuola), Michele Sollami (Uil scuola), Tiziana Mercato (Snals Confsal), e Fina Riccobene (Gilda Unams), descrivono una situazione drammatica.

I numeri drammatici

“Il dimensionamento scolastico negli ultimi quindici anni ha comportato un taglio di ben il 54% di istituzioni scolastiche e di questo passo potrebbero ulteriori riduzioni. istituzioni scolastiche. Tutti i comuni della Provincia, nessuno escluso, hanno subito dimensionamenti” scrivono i sindacati.

Il crollo degli studenti

Inoltre, secondo i sindacati, c’è un altro problema non indifferente, quello del crollo della popolazione scolastica. “Ci sono 8700 alunni in meno dal 2008 al 2023” denunciano i sindacati, per cui è a rischio “la scuola pubblica per come delineata dalla Costituzione” così come “la sopravvivenza della stessa scuola nel territorio ormai ridotta all’osso”. Da qui la richiesta di fermare altri tagli in provincia non solo oggi ma anche negli anni a seguire. “Ciò al fine di tutelare non soltanto i posti di lavori (la cui perdita è stata e continuerà ad essere congrua) ma la tenuta sociale dell’intera provincia di Enna” continuano i sindacalisti.

La situazione Comune per Comune

Ecco i dati forniti dal sindacato sulla situazione in tutti i Comuni dell’Ennese

Agira – Comune montano – ha subito accorpamenti nel primo ciclo e nel secondo ciclo con la costituzione dell’attuale IIS che ricade su ben 4 comuni (Agira, Gagliano C.to, Regalbuto e Centuripe) – Ha attualmente una sola istituzione scolastica del primo ciclo in reggenza

– Aidone – Ha subito il dimensionamento negli anni precedenti perdendo l’autonomia di tutte le Istituzioni scolastiche esistenti e l’accorpamento con il comune di Piazza Armerina per il primo ciclo e con Barrafranca per il secondo ciclo

– Assoro – Già dimensionato negli anni precedenti e unico presidio scolastico nel comune, attualmente in reggenza

– Barrafranca – Già dimensionato negli anni precedenti, ha subito la perdita di 4 autonomie nel primo ciclo e presenta un IIS che ricade su ben tre comuni (Barrafranca, Aidone e Valguarnera)

– Calascibetta – Comune montano – Non ha più nessuna istituzione scolastica autonoma e ha subito, negli anni precedenti, l’accorpamento della scuola del primo ciclo (già comunque dimensionata) al comune di Enna

– Catenanuova – non ha più nessuna istituzione scolastica autonoma

– Centuripe – Già dimensionato con Catenanuova per il primo ciclo, non ha più alcuna autonomia scolastica in merito al secondo

– Cerami – Comune montano – non ha più nessuna Istituzione scolastica autonoma

– Enna – comune montano – ha subito negli anni la perdita di ben 6 autonomie scolastiche con la creazione di 3 grandi Istituti nel primo ciclo e la perdita di 2 autonomie del secondo ciclo

– Gagliano C.to – comune montano – non ha più nessuna istituzione scolastica autonoma sia per il primo che per il secondo ciclo

– Leonforte – ha subito un pesante dimensionamento inerente sia il primo che il secondo ciclo. Attualmente è presente una sola Istituzione Scolastica del primo ciclo e una del secondo ciclo

– Nicosia – Comune montano – ha subito già diversi dimensionamenti sia per il primo che per il secondo ciclo e attualmente annovera due Istituzioni scolastiche per il primo ciclo e una per il secondo ciclo

– Nissoria – Comune montano – ha subito dimensionamento e non ha più alcuna istituzione scolastica autonoma

– Piazza Armerina – Già abbondantemente dimensionato negli anni precedenti con la riduzione a due sole Istituzioni Scolastiche del primo ciclo e due del secondo ciclo – Pietraperzia – è rimasta con una sola istituzione scolastica autonoma, unico presidio nel comune

– Regalbuto – ha perso ogni autonomia scolastica del secondo ciclo e ha un’unica istituzione scolastica nel primo ciclo in reggenza

– Sperlinga – Comune montano – non ha più nessuna istituzione scolastica autonoma

– Troina – Comune montano – ha subito un dimensionamento che attualmente vede una sola istituzione scolastica del primo ciclo e un omnicomprensivo in reggenza

– Valguarnera – è rimasta con una sola istituzione scolastica del primo ciclo (già comunque dimensionata) e nessuna Istituzione Scolastica autonoma del secondo ciclo

Villarosa – Già comunque dimensionata, ad oggi non ha più nessuna istituzione scolastica autonoma e ha subito, l’accorpamento della propria scuola ad altra del comune di Enna