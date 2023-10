Omicidio, torna a casa ambulante ferito, donna sentita prima della morte

Una delle poche buone notizie della drammatica giornata di ieri a Valguarnera è il ritorno a casa di Nunzio, l’ambulante travolto accidentalmente, insieme a Nunzia Arena, dalla Fiat Punto di Salvatore Scamacca, che ha perso il controllo del veicolo a seguito dei colpi di pistola esplosi dal suo aggressore.

La donna sentita prima del decesso

La donna, 89 anni, non ce l’ha fatta: è deceduta nella serata di ieri in ospedale, a Caltanissetta, ma, a quanto pare, nelle ore precedenti al decesso, la vittima è stata sentita dagli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Enna, in merito alla ricostruzione di quegli istanti drammatici.

L’ambulante è tornato a Barrafranca

Il commerciante, per sua fortuna, se l’è cavata con qualche contusione ma quanto vissuto ieri mattina non lo cancellerà mai più dalla sua mente. Secondo quanto raccontato a ViviEnna da chi conosce l’ambulante, è rientrato a Barrafranca, paese in cui vive.

La ricostruzione della tragedia

Ma a Valguarnera, Nunzio è piuttosto noto, da lui tante persone, tra cui parecchi anziani, si recano per comprare frutta e verdura che trasporta con la sua moto ape. La 89enne era una sua cliente, a quanto pare la donna aveva da poco fatto le sue ordinazioni quando è piombata come un ariete quell’auto.

Il commerciante, forse protetto dal suo mezzo, è riuscito a limitare i danni fisici mentre la donna non ha avuto scampo e nonostante il ricovero in ospedale i medici non sono riusciti a strapparla alla morte.

Figli donna nominano legale

I tre figli della donna hanno già deciso di nominare un legale, l’avvocato Lorenzo Caruso, per affrontare la vicenda che, naturalmente, avrà delle conseguenze giudiziarie.

Rino Caltagirone