Omicidio Valguarnera, sindaca, “siamo sotto shock”

“La comunità di Valguarnera è sotto choc. Un fatto di sangue così grave ed in pieno centro storico ha turbato profondamente i cittadini che sono impauriti”. Lo afferma la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, che commenta così la drammatica giornata di ieri con due morti a seguito dell’agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto ieri mattina in via Archimede, a Valguarnera.

Le due vittime

E’ deceduto per i colpi di pistola Salvatore Scammacca, 47 anni, mentre è spirata in ospedale, a Caltanissetta, Nunzia Arena, travolta accidentalmente dalla Fiat Punto di Scammacca, che ha perso il controllo del veicolo a seguito dei colpi di pistola esplosi dal suo aggressore.

Valguarnera blindata

Il paese è “pieno” di poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di finanza che hanno creato un presidio anche per ragioni di sicurezza, visto che il sospettato dell’omicidio è ancora armato. Le ricerche sono concentrate in una porzione d’area vasta, tra cui delle zone di campagna dove il fuggitivo potrebbe aver trovato rifugio.

Parla l’avvocato della famiglia della donna morta

“La famiglia della signora Arena mi ha tenuto informato costantemente sulle condizioni della loro cara, fino, purtroppo al precipitare delle condizioni che hanno portato alla morte – dice Lorenzo Caruso, legale della famiglia Arena – la signora Nunzia, comunque è stata interrogata dagli inquirenti prima di spirare, raccontando l’accaduto”.