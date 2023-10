Agguato a colpi d’arma da fuoco a Valguarnera, 3 feriti, caccia all’autore

Un agguato a colpi d’arma da fuoco si è verificato stamane a Valguarnera, in via Archimede, poco dopo l’ufficio postale, accanto a piazza Aldo Moro.

L’agguato e l’incidente

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’aggressore, che era a piedi, avrebbe premuto il grilletto contro il conducente di una macchina, Salvatore Scammacca. La vittima, rimasta ferita, ha perso il controllo del veicolo che è andato a finire contro una Ape, utilizzata dal proprietario per le vendita di frutta.

Travolti da auto commerciante e una donna

In quel momento, c’era anche una donna, che avrebbe voluto comprare della merce: lei ed il commerciante sono stati travolti dalla macchina.

I soccorsi

Stando alle prime informazioni, l’uomo colpito con l’arma è quello che versa in condizioni più serie, mentre il proprietario dell’Ape e la donna non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto ci sono i carabinieri ed i militari della Guardia di finanza che hanno avviato le indagini per rintracciare l’aggressore, dileguatosi dopo l’agguato. Non si conoscono ancora le ragioni di quel che sembra essere una spedizione punitiva, da verificare se i due hanno avuto qualche screzio prima del drammatico episodio.

Non ci sono, al momento, elementi per legare questo fatto all’operazione antimafia dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Enna culminata con l’arresto di 7 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio ed usura.

Rino Caltagirone