Patto Mpa-Lega, FdI, “ripercussioni su giunta di Enna”

“L’ombra della Lega, tanto emarginata e disapprovata, nonostante sia una ottima forza di governo regionale e nazionale, incombe nella giunta Ennese”. Lo afferma il circolo Fratelli d’Italia-Futuro e Tradizione Enna in merito al patto tra Mpa e Lega che potrebbe avere effetti sugli equilibri nella giunta del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, considerato il peso specifico degli autonomisti nell’amministrazione.

L’affondo al sindaco di FdI

“Di fronte a questo – spiegano da Fratelli d’Italia – nuovo scenario politico regionale , ci meraviglia e incuriosisce l’atteggiamento del sindaco della città di Enna che rimane in silenzio trascurando volutamente il significato politico e soprattutto le ripercussioni interne alla sua coalizione di governo dove adesso il suo azionista di maggioranza, il MPA, sancisce un’alleanza, con chi ? Con quegli stessi leghisti ai quali, in occasione della ricandidatura a sindaco di Enna nel 2020, lo stesso pose veto assoluto di potere concorrere nella sua coalizione di governo a suo ufficiale sostegno”.

Il caso De Luca

Il circolo di Fratelli d’Italia punge il sindaco anche sulle vicenda dell’allargamento della giunta che ha il nono assessore, De Luca, il quale, però, mantiene il doppio ruolo di consigliere ed assessore mentre suoi predecessori hanno dovuto scegliere tra l’una e l’altra carica.

“Un ulteriore scossone politico – dicono ancora da Fratelli d’Italia – che allontana ancora di più il governo da quella che fu la coalizione che ha portato Dipietro a stravincere nel 2020 e che poi ha misconosciuto e mortificato in occasione del rimpasto del giugno scorso. Accogliamo con altrettanto stupore l’ultima manovra politica che nega, ancora una volta, il principio di coerenza che troppe volte è stato ostentato e continuamente disatteso: entra in giunta il nono assessore che mantiene il ruolo di consigliere. Cosa ne pensino tutti gli altri ex assessori che sono stati obbligati a optare per una sola carica resta ancora un mistero”.

FdI verso congresso provinciale

FdI, nel salutare positivamente questo patto tra Mpa e Lega che “rafforza ulteriormente il centrodestra dinnanzi ad un obiettivo comune a tutte le componenti della coalizione di governo regionale e nazionale” si prepara ai “congressi provinciali e comunali che, con una nuova classe dirigente, ne risulterà ancora più rafforzata per affrontare con l’orgoglio e la coerenza che da sempre ci contraddistingue, le nuove competizioni elettorali”.