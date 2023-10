Teatro, prefetto autorizza intitolazione a Neglia

Si è ufficialmente concluso l’iter per la nuova intitolazione del Teatro comunale al musicista ennese Francesco Paolo Neglia. Nella giornata di ieri, infatti, la Prefettura di Enna ha autorizzato la nuova intitolazione con proprio decreto.

La decisione

La riflessione sul cambio del nome del Teatro Garibaldi ha avuto il suo epilogo in occasione della 35° edizione del concorso Internazionale “Francesco Paolo Neglia” riservato a pianisti e cantanti lirici.

Il via libera della Soprintendenza

Prima della Prefettura, il Comune aveva avuto il via libera dalla Soprintendenza, per cui “alla luce della significativa testimonianza nel campo musicale ed artistico di Francesco Paolo Neglia, sia da ritenersi opportuno che il teatro comunale sia intitolato a quest’ultimo, attesa la maggiore attinenza al luogo in questione di tale figura rispetto a quella, se pur di indiscutibile rilievo storico, di Giuseppe Garibaldi”