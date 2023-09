Teatro comunale di Enna, ora chiamiamolo Neglia

La Soprintendenza di Enna ha dato il via libera alla proposta del Comune di intitolare il Teatro comunale a Paolo Neglia. Una decisione, quella assunta dall’amministrazione comunale e sposata dall’ente regionale, per “rendere omaggio ad un musicista vanto della comunità ennese e suo figlio illustre”.

La scelta

La riflessione sul cambio del nome del Teatro Garibaldi ha avuto il suo epilogo in occasione della 35° edizione del concorso Internazionale “Francesco Paolo Neglia” riservato a pianisti e cantanti lirici.

Il documento del Comune

Nell’atto deliberativo si legge testualmente che “alla luce della significativa testimonianza nel campo musicale ed artistico di Francesco Paolo Neglia, sia da ritenersi opportuno che il teatro comunale sia intitolato a quest’ultimo, attesa la maggiore attinenza al luogo in questione di tale figura rispetto a quella, se pur di indiscutibile rilievo storico, di Giuseppe Garibaldi”.

Il profilo di Neglia

Paolo Neglia era un musicista di spicco originario di Enna, in Sicilia. Figlio di Enzo Neglia, anche lui musicista, Paolo Neglia ha lasciato un segno significativo nel campo musicale e artistico. È stato un pianista di talento e, insieme al padre, ha contribuito a promuovere la musica classica nella sua comunità locale.

Paolo Neglia ha realizzato numerose opere nel campo della musica classica. Alcune delle sue opere più riconosciute includono composizioni per pianoforte solo, musica da camera, e anche opere orchestrali. Ha spaziato in diversi generi musicali, includendo anche liriche e melodie. Le sue opere spesso si caratterizzano per la loro bellezza melodica, la profondità emotiva e l’abilità compositiva. La sua vasta produzione musicale testimonia il suo talento e impegno nel campo della musica.