Pro Loco Morgantina, Cianciolo neo presidente

E’ l’insegnante Gianni Cianciolo, il nuovo presidente della Pro Loco Morgantina Aps, lo storico ente giunto al suo 42^ anno di attività.

Dopo dimissioni di Di Grazia

Il nuovo consiglio direttivo si insedia dopo cinque mesi dalle dimissioni della (ex) presidente Carmen Di Grazia, che, insieme ad alcuni membri del consiglio direttivo, nel trascorso mese di maggio, poco prima delle elezioni amministrative, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica in quanto alcuni di essi erano “impegnati direttamente e indirettamente nella competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale”.

Gli altri incarichi

Gianni Cianciolo sarà coadiuvato dal vice, il maestro Giuseppe Di Giunta, dalla segretaria Enza Minoldi, dal tesoriere Giuseppe Birritella e dai consiglieri Carmen Di Grazia, Pina Maria Gangi e Filippo Nicastro. Il Presidente ha illustrato un vasto programma che sarà attuato nei successivi quattro anni. Numerose sono le attività svolte dall’associazione locale per la promozione e lo sviluppo del territorio, tra cui spicca l’importante servizio di accoglienza turistica grazie ai giovani volontari del Servizio civile universale (Scu) seguiti e guidati dall’Operatore locale di Progetto (Olp) Fabrizio Cianciolo.

Angela Rita Palermo