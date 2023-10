I semi di Demetra, evento ad Aidone

”Genius loci: lo spirito del luogo”. Questa, la tematica del primo dei Tavoli pubblici del progetto “I semi di Demetra” per la costruzione di una Comunità Educante cittadina, in programma, domani, inizio alle 16:30, alla Factory Rocca di Cerere (ex Macello), in piazza papa Giovanni Paolo II.

Associazione Aidone centro d’arte

L’iniziativa, a cura dell’associazione Aidone centro d’arte, intende promuovere la discussione su come vengono visti e vissuti gli spazi pubblici, che si inquadra in una più ampia elaborazione su come la comunità di un determinato luogo vede, percepisce e attribuisce valore al proprio territorio e come vorrebbe fosse sottolineando “l’importanza identitaria dei luoghi in cui si sviluppa comunità” per dirla con le parole dell’antropologo Augé Marc. Un invito a singoli, associazioni del territorio, a dare suggerimenti su luoghi da valorizzare analizzandone anche problemi e carenze così da costruire la Mappa di Comunità.

La responsabile del progetto

La presentazione sarà a cura di Paola Donatella Di Vita, responsabile del progetto “I semi di Demetra – Comunità educante”, seguita dalla presentazione del logo del progetto da parte di Martina Montemagno- Atelier010. Maria Cinzia Billeci poi parlerà degli aspetti urbanistici, architettonici ed artistici e l’avv. Carlo Nicotra di Bene pubblico e bene privato. Saranno poi i cittadini, i protagonisti della seconda parte dell’incontro. Moderatrice dei lavori, la professoressa Franca Ciantìa.

Angela Rita Palermo