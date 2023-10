Bottega della droga in casa, nei guai pusher di Nicosia

Gli agenti del Commissariato di polizia di Nicosia hanno denunciato un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I sospetti sul conto del pusher

A destare sospetto l’atteggiamento dell’indagato che, presumibilmente, avrebbe atteso dei clienti a cui vendere la droga, fatto sta che gli investigatori lo hanno sottoposto ad un controllo.

La perquisizione

Al termine della perquisizione, estesa anche nella sua abitazione, gli agenti di polizia hanno rinvenuto e sequestrato 10 grammi complessivi di sostanza stupefacente, tra marjuana, hashish e cocaina: quest’ultima aveva il peso di circa 8 grammi.

Trovato un bilancino

Le sostanze erano in parte confezionate in singole dosi e, nell’abitazione del soggetto, è stato rinvenuto un bilancino per il dosaggio della droga.